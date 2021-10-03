Раньери может возглавить «Уотфорд»
Итальянец Клаудио Раньери претендует на пост главного тренера «Уотфорда», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб уже контактировал с 69-летним специалистом и вступил с ним в переговоры. В данный момент Раньери является безработным, его предыдущим клубом была «Сампдория». Специалист покинул итальянскую команду по окончании сезона-2020/21.
Watford are currently looking for a new manager after sacking Xisco. Claudio Ranieri has been contacted as potential candidato — talks ongoing. Watford will decide their new manager soon. ? @DiMarzio @SkySport #WatfordFC #EPL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2021
Сегодня, 3 октября «Уотфорд» объявил об увольнении Хиско Муньоса с поста главного тренера команды. «Шершни» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 7 очками в 7 матчах.
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