Рамос заявил, что в 2014 году он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос рассказал, что он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. На тот момент он выступал за «Реал».

«Да, я был близок к тому, чтобы играть за «Юнайтед». Мой отец — большой поклонник этой команды, но я остался там, где должен, то есть в «Реале». Несмотря ни на что, я по-прежнему восхищаюсь этим клубом, а также Премьер-лигой и игроками, которые в ней выступают, потому что в АПЛ другой темп игры», — цитирует Рамоса AS.