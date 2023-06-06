Рамос посоветовал Кейну перейти в «Реал»

Бывший защитник «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос порекомендовал нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну перейти в мадридский клуб.

«Гарри Кейн? Мой совет любому игроку — не отказываться от возможности играть за мадридский «Реал». Это особый клуб, знающий, как побеждать», — приводит слова Рамоса Mirror.

Ранее о возможном трансфере форварда в «Реал» неоднократно сообщалось в испанских СМИ.

В нынешнем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.