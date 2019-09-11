Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Рамос хотел бы поиграть в АПЛ

20:37
Теги:

Защитник сборной Испании и «Реала» Серхио Рамос рассказал, чемпионат какой страны ему интересен.

— Я бы хотел поиграть в АПЛ, — цитирует La Gazzetta dello Sport Рамоса. — Всегда восхищался этим чемпионатом, за которым, как и за ла лигой, следят по всему миру. Восхищаюсь темпом игры в АПЛ, накалу и уровню футболистов, играющих там.

В то же время всегда был счастлив в «Реале», никогда не думал о том, чтобы покинуть команду.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир