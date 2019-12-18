Rambler отозвал иск к Twitch. Стороны урегулировали спор

В августе Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей английской премьер-лиги в России, подала иск к Twitch о прекращении незаконного размещения в России видеоконтента, права на который в России принадлежат Рамблеру, а также о выплате компенсации в связи с пиратскими трансляциями матчей на Twitch в период с августа по ноябрь.

Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий Рамблера. Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен, сообщает пресс-служба компании.

По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты.