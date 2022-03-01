Рангник сомневается, что Роналду сможет быть лидером атаки «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «МЮ» Рангник сомневается, что Роналду сможет быть лидером атаки команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сомневается в том, что нападающий Криштиану Роналду сможет быть лидером атаки команды, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Рангник не уверен в способности 37-летнего португальца в следующем сезоне забивать много мячей.

Тренер считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести молодого нападающего.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.