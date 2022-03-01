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Сегодня, 19:49

Рангник сомневается, что Роналду сможет быть лидером атаки «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «МЮ» Рангник сомневается, что Роналду сможет быть лидером атаки команды
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сомневается в том, что нападающий Криштиану Роналду сможет быть лидером атаки команды, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Рангник не уверен в способности 37-летнего португальца в следующем сезоне забивать много мячей.

Тренер считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести молодого нападающего.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-news-ronaldo-rangnick-23235138
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
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 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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 0 : 2
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Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
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Ливерпуль

 19
Диогу Жота

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Ливерпуль

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Садио Мане

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Ливерпуль

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Манчестер Сити

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И К Ж
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Астон Вилла

 22 1 3
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Манчестер Юнайтед

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