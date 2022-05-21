Ральф Рангник рассказал, когда «Манчестер Юнайтед» вернется на топ-уровень

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением по поводу того, когда клуб вернется на топ-уровень. По итогам сезона-2021/22 команда не попала в Лигу чемпионов.

«Я верю, что у нас есть ядро игроков, которые достаточно хороши для того, чтобы играть за этот клуб. Если мы подпишем правильных игроков, я уверен, что мы сможем вернуть клуб на топ-уровень. Возможно, за одно трансферное окно этого не удастся сделать, но за следующие два-три — да», — цитирует тен Хага BBC.

По окончании сезона специалист уступит свой пост Эрику тен Хагу и останется консультантом «МЮ». После 37 туров АПЛ «МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков.