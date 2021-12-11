Ральф Рангник: «Никто в «Манчестер Юнайтед» не должен игрока уговаривать остаться»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник жестко высказался по поводу желания игроков выступать за его клуб. Немецкий специалист неделю работает с командой.
«Если игрок не хочет играть за клуб вроде «Манчестер Юнайтед», нет смысла убеждать его передумать. Это такой огромный клуб с фантастическими фанатами, поэтому не думаю, что кто-то в клубе должен пытаться убедить игрока остаться», — цитирует BBC Рангника.
После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
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