Рангник будет консультировать «МЮ» в среднем шесть дней в месяц со следующего сезона

Стали известны характер и периодичность работы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника в клубе со следующего сезона.

Как сообщает Daily Mail, по условиям нового двухлетнего контракта, всего 62-летний немец будет консультировать «Манчестер Юнайтед» 144 дня, то есть в среднем шесть дней в месяц.

По информации источника, клуб не советуется с Рангником в поиске нового главного тренера.