Рангник будет консультировать «МЮ» в среднем шесть дней в месяц со следующего сезона
Стали известны характер и периодичность работы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника в клубе со следующего сезона.
Как сообщает Daily Mail, по условиям нового двухлетнего контракта, всего 62-летний немец будет консультировать «Манчестер Юнайтед» 144 дня, то есть в среднем шесть дней в месяц.
По информации источника, клуб не советуется с Рангником в поиске нового главного тренера.
После 30 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|18:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|2 : 3
|26.12
|18:00
|
Ман. Сити – Лестер
|6 : 3
|26.12
|18:00
|
Норвич – Арсенал
|0 : 5
|26.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|3 : 0
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Челси
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лидс
|6 : 0
|10.03
|22:30
|
Вулверхэмптон – Уотфорд
|4 : 0
|6.04
|21:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
Новости