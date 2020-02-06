Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль после поражения от «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии (2:3) отметил, что главное результат. Ранее наставник «шпор» Жозе Моуринью признал, что его команда сыграла хуже соперника.

— Последние 15 минут мы не защищались так, как должны были, — цитирует BBC Хазенхюттля. — Хотя 30 минут второго тайма были безупречны. Третий гол пропустили уж слишком легко. Соперник прошелся по нашей полузащите, как будто никого и не было.

В Кубке Англии речь идет не о том, чтобы быть лучшей командой, здесь играет роль результат, и Жозе Моуринью получил результат, а мы нет. Теперь, после очень напряженного периода, у нас есть время на восстановление.