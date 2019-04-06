Ральф Хазенхюттль: "Ливерпуль" забил первый гол из офсайда"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль - о матче с "Ливерпулем" (1:3) в 33-м туре чемпионата Англии.

- Сегодня мы увидели очень интересный матч. Мы забили очень быстро, но до трех очков был еще долгий путь. Ребята знали об этом и сделали все возможное, - цитирует футболиста ВВС. - Был очень важный момент у Шэйна Лонга. Если бы счет стал 2:0, было бы очень интересно. "Ливерпулю" в этот момент было непросто. И у нас был бы шанс набрать очки. Первый гол "Ливерпуль" забил из офсайда. Что касается второго, то мы не отреагировали должным образом. Мы не имеем права допускать такие позиционные ошибки. "Ливерпуль" забил на контратаке, и это было слишком легко для них. Во втором тайме мы показали свою храбрость и желание победить.

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