Ральф Хазенхюттль: «Интерес «Эвертона и «Тоттенхэма» к Хейбьергу? «Саутгемптон» пока не получал предложений»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника команды, Пьера-Эмиля Хейбьерга. Ранее сообщалось, что им интересуются «Эвертон» и «Тоттенхэм».

— Он хочет отдавать все силы за «Саутгемптон», пока выступает здесь, — цитирует Goal.com Хазенхюттля. — Что касается его будущего, то Хейбьерг знает об интересе к нему. Надеюсь, клуб, который хочет его подписать, действительно в нем заинтересован. Если это не так, то Хейбьерг останется с нами. Если кто-то хочет его купить, то этот кто-то должен сделать достойное предложение. Мы хотим, чтобы обе стороны выиграли от сделки и все были довольны. Пока таких условий не будет, Пьер-Эмиль будет оставаться игроком «Саутгемптона».

В сезоне-2019/20 Хейбьерг провел за «Саутгемптон» 37 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего датчанина в 12 миллионов евро.