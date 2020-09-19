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Ральф Хазенхюттль: «Ингс не заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»

09:48
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль опроверг слухи о возможном переходе нападающего команды Дэнни Ингса в «Тоттенхэм».

— Даже не знаю, насколько часто я говорил в прошлом сезоне, что Дэнни — важный игрок для «Саутгемптона», — приводит Sky Sports слова Хазенхюттля. — Все, что я могу сказать по поводу слухов о его уходе — у Ингса ровно ноль интереса к уходу куда-либо из нашей команды. Все эти слухи — ерунда. Надеюсь, мы поднимаем эту тему в последний раз.

В сезоне-2019/20 Ингс провел за «Саутгемптон» все 38 матчей в АПЛ и забил 22 гола, став вторым в списке лучших бомбардиров по итогам чемпионата.

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