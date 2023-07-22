Стерлинг: «Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси»
Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг высказался о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба.
«Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси». Раньше я много играл против его команд и знал, насколько это сложно. Первый матч под руководством Почеттино? Я наконец вернулся на привычную позицию, где играл долгие годы. Это очень приятно», — заявил Стерлинг на пресс-конференции.
В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел 28 матчей, забив 6 голов и сделав 3 ассиста.
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|0
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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