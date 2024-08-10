Рахим Стерлинг может перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг интересен «Ювентусу», сообщает Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский клуб пытается понять, насколько целесообразен переход 29-летнего игрока, чье место в «Челси» находится под угрозой из-за перехода Педру Нету из «Вулверхэмптона».
Стерлинг в сезоне-2023/24 сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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|0
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|0
|0-0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18:30
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Челси – Ман. Сити
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|19.08
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|
Лестер – Тоттенхэм
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