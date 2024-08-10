Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:39

Рахим Стерлинг может перейти в «Ювентус»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг интересен «Ювентусу», сообщает Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб пытается понять, насколько целесообразен переход 29-летнего игрока, чье место в «Челси» находится под угрозой из-за перехода Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Стерлинг в сезоне-2023/24 сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Рахим Стерлинг
ФК Челси
ФК Ювентус
0
Читайте также
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Экс-сотрудников Пенсионного фонда отправили в колонию за взятки
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
В Китае злоумышленники похитили более 4 тыс. трупов для изготовления протезов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола сообщил, что Эдерсон не покинет «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости