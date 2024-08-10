Рахим Стерлинг может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг интересен «Ювентусу», сообщает Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб пытается понять, насколько целесообразен переход 29-летнего игрока, чье место в «Челси» находится под угрозой из-за перехода Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Стерлинг в сезоне-2023/24 сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.