Рахим Стерлинг: «Мои голы ничего не будут значить без трофеев»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы в четвертьфинале Кубка английской лиги над «Оксфордом» (3:1) поделился впечатлениями от голевого дубля.

— Мои голы ничего не будут значить без трофеев, но после побед смогу порадоваться своим мячам, — цитирует англичанина Goal. — В каждом турнире, где мы выступаем, стараемся играть на победу. Это не только АПЛ, где может показаться, что первое место не достать, но также эти соревнования, Кубок Англии и даже Лига Чемпионов.

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