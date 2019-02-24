Рахим Стерлинг: "Гвардьола не видел мой удар в серии пенальти"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сказал, что главный тренер Хосеп Гвардьола не видел его победный удар в серии послематчевых пенальти в финальном матче Кубка лиги против "Челси" (0:0, пенальти - 4:3).

- Пеп сказал, что не видел мой удар, - цитирует BBC Стерлинга. - Он спросил, куда я попал. Я сказал, что в верхний угол. "Челси" провел очень хороший матч, они были уверены в себе, было тяжело их сломать, но мы остались сосредоточены. Один трофей мы взяли и должны продолжать побеждать.