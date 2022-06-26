Рафинья отказывается от переговоров с «Арсеналом» пока не решится ситуация с «Барселоной»
Нападающий «Лидса» Рафинья Диас хочет перейти в «Барселону» этим летом, сообщает Sport.es.
На этой неделе 25-летний полузащитник встретился со своим агентом Деку. Они оба рассчитывают дождаться предложения от каталонского клуба.
На Рафинью также претендует «Арсенал», сделавший предложение «Лидсу». Однако сам игрок пока не дал согласия на переход в лондонский клуб и тормозит переговоры, пока не разрешится ситуация с «Барсой».
В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.
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3
|Челси
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|0
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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7
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|0
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|0
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8
|Лестер
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9
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
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|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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