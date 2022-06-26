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Сегодня, 16:05

Рафинья отказывается от переговоров с «Арсеналом» пока не решится ситуация с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Лидса» Рафинья Диас хочет перейти в «Барселону» этим летом, сообщает Sport.es.

На этой неделе 25-летний полузащитник встретился со своим агентом Деку. Они оба рассчитывают дождаться предложения от каталонского клуба.

На Рафинью также претендует «Арсенал», сделавший предложение «Лидсу». Однако сам игрок пока не дал согласия на переход в лондонский клуб и тормозит переговоры, пока не разрешится ситуация с «Барсой».

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

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