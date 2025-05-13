Рафинья назвал АПЛ лучшей лигой

Нападающий «Барселоны» Рафинья, ранее выступавший за «Лидс Юнайтед», высказался об АПЛ.

«АПЛ — лучшая лига для игры и просмотра. В ней вы весь матч наблюдаете за тем, как обе команды атакуют друг друга, независимо от соперника», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играл за «Лидс» с 2020 по 2022 год. За это время он принял участие в 67 матчах английского клуба, забив 17 голов и сделав 12 ассистов.

В 2022 году футболист перешел в «Барселону». В текущем сезоне за новый клуб он забил 34 гола и отдал 25 результативных передач в 54 матчах. Трансферная стоимость игрока достигла 80 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года.