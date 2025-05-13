Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

13 мая, 13:28

Рафинья назвал АПЛ лучшей лигой

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Барселоны» Рафинья, ранее выступавший за «Лидс Юнайтед», высказался об АПЛ.

«АПЛ — лучшая лига для игры и просмотра. В ней вы весь матч наблюдаете за тем, как обе команды атакуют друг друга, независимо от соперника», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играл за «Лидс» с 2020 по 2022 год. За это время он принял участие в 67 матчах английского клуба, забив 17 голов и сделав 12 ассистов.

В 2022 году футболист перешел в «Барселону». В текущем сезоне за новый клуб он забил 34 гола и отдал 25 результативных передач в 54 матчах. Трансферная стоимость игрока достигла 80 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
Читайте также
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Слот отметил чемпионство «Ливерпуля» на Ибице

ESPN: «Челси» получит право выбора между еврокубками в следующем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3
 Ман. Сити 12 7 1 4 24-10 22
4
 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
5
 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
6
 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
7
 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
8
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
9
 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
10
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
11
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
12
 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13
 Ньюкасл 12 4 3 5 13-15 15
14
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
15
 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16
 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
17
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
18
 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
19
 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20
 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити 2 : 1
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 9
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 7
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Янкуба Минте
Янкуба Минте

Брайтон

 4
И К Ж
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 9 1 3
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 9 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 11 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости