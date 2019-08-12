Рафаэл ван дер Варт: "Называл Магуайра худшим игроком матча Голландия – Англия"

Бывший хавбек "Тоттенхэма" и "Реала" Рафаэл ван дер Варт признался, что был не впечатлен действиями защитника сборной Англии Гарри Магуайра во время матча полуфинала Лиги наций против Голландии (1:3), сообщает Daily Mail.

Магуайр перешел из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед"​ 5 августа за 80 миллионов фунтов стерлингов.

"Я работал на голландском телевидении во время Лиги наций и помню, как мы называли Гарри Магуайра худшим игроком матча Голландия – Англия (3:1). Спустя два месяца его покупают за 80 миллионов фунтов!", – приводит слова ван дер Варта Daily Mail.

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