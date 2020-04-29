Рафаэл призвал «Манчестер Юнайтед» покупать игроков, которые хотят играть за клуб, а не за деньги

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл считает, что его бывшему клубу стоит тщательнее подбирать игроков на трансферном рынке.

— Клубу стоит выбирать игроков, которые хотят играть за «Манчестер Юнайтед», — цитирует ESPN Рафаэла. — Не только потому, что вам заплатят. Посмотрите на Чичарито. Как он играл за «Манчестер Юнайтед»? Он хотел играть. Сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил за него? Не так много. Необходимо быть умными. Стоит обращать внимание на то, что игрок хочет играть за эту команду, а не просто зарабатывать деньги. Теперь я надеюсь, что «МЮ» сможет вернуться на правильный путь. В этом «Манчестер Юнайтед» я вижу то, как он играл раньше, и думаю, что скоро вернемся туда, где мы должны быть.