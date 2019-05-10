Рафаэль Бенитес: "Рондон - наш ключевой игрок. Посмотрим, сможем ли мы подписать его"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес высоко оценил игру нападающего команды Саломона Рондона. Ранее форвард был признан лучшим игроком сезона в команде. За "Ньюкасл" он выступает на правах аренды, его контракт принадлежит "Вест Бромвичу".

- Все очень довольны им, потому что он был ключевым игроков в нашем успехе, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. - Очень легко сказать, что мы должны подписать его. Несомненно, он должен посмотреть, что происходит в "Вест Бромвиче". Пройдет пара недель, и мы все узнаем.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 32 матча за "Ньюкасл", забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Все о чемпионате Англии - здесь.