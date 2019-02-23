Рафаэль Бенитес - об "МЮ" Моуринью: "Результаты клуба с большим потенциалом не отвечали ожиданиям"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал выступления "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью. Португалец был уволен в декабре прошлого года, а его место занял Уле Гуннар Сульшер, при котором "МЮ" резко прибавил в результатах.

– На расстоянии, не зная, что происходит внутри клуба, тяжело выражать свое мнение, – цитирует Marca Бенитеса. – Я могу лишь говорить о впечатлении стороннего наблюдателя. "МЮ" клуб с огромным потенциалом, результаты которого не соответствовали ожиданиям.