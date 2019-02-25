Рафаэль Бенитес – о "Лестере": "Моя главная цель – три очка против "Бернли"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о возможном уходе в "Лестер"​, сообщает The Mirror. Контракт 58-летнего испанского специалиста с "сороками" истекает летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что Бенитес может возглавить "лис".

– Я думаю, что вы знаете мой ответ. Я сосредоточен на следующей игре. Мы должны сделать свою работу, взбодриться и делать то, что должны. Полная концетрация. Вы можете спрашивать у меня по поводу моего контракта и "Лестера", но моя главная цель – три очка против "Бернли" в рамках 28-го тура АПЛ, – цитирует Бенитеса The Mirror.

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