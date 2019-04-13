Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" может бороться за место в топ-8"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после победы над "Лестером" (1:0) в 34-м туре чемпионата Англии высказался о трансферной политике и будущем своей команды.

− У команды отличная поддержка от руководства, − сказал Sky Sports Бенитес. − Поэтому и результаты у "Ньюкасла" должны быть еще лучше. У команды есть потенциал бороться за место в восьмерке. Победа над "Лестером" это доказала.

Но сейчас без хорошего трансферного бюджета это сделать сложно. Я не говорю о том, чтобы мне выделили 200 миллионов на покупку игроков. Я говорю о том, что моя команда должна быть конкурентоспособной и думать только о победе.

Добавим, что Рафаэль Бенитес отказался продлевать контракт с командой до тех пор, пока ему не предоставят гарантий хорошего усиления в летнее трансферное окно.

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