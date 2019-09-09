Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз отметил, что не все, что о нем говорили летом, правда.

— Не все, о чем говорили этим летом, было правдой, — цитирует Sky Sports Роуза. — Наверное, я должен быть рад, что я сыграл в первых четырех матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ, а также в играх сборных, учитывая то, что меня выставили на трансфер. Не буду скрывать — я очень рад.

Тренер клуба верит в меня. Посмотрите на прошлый сезон: я играл в четвертьфинале, в полуфинале и финале Лиги чемпионов. Посмотрите на сборную: там тренер всегда вызывал меня в команду, когда я был доступен. Он полностью доверяет мне, и я очень благодарен за это.

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