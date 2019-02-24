13:43 | Футбол — Англия

Пюэль уволен с поста главного тренера "Лестера"

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Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Вчера команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4) в чемпионате Англии.

Также покидает команду ассистент Пюэля Джеки Бонневэй. Руководить футболистами до назначения нового тренера будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

 

Под руководством 57-летнего Клода Пюэля "Лестер" занимал 13-е место в чемпионате Англии - 32 очка в 12 играх.

Все о чемпионате Англии - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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