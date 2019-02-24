Пюэль уволен с поста главного тренера "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Вчера команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4) в чемпионате Англии.

Также покидает команду ассистент Пюэля Джеки Бонневэй. Руководить футболистами до назначения нового тренера будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up – Leicester City (@LCFC) 24 февраля 2019 г.

Под руководством 57-летнего Клода Пюэля "Лестер" занимал 13-е место в чемпионате Англии - 32 очка в 12 играх.

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