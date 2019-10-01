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Пьяный футболист «Челси» оказался в центре скандала

15:05
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Полузащитник «Челси» Росс Баркли оказался в центре скандала, после того, как в нетрезвом состоянии воспользовался услугами такси, cообщает Mirror.

Во время поездки он рассыпал на на сидение содержимое пакета с чипсами. Когда его попросили убрать рассыпанное, он устроил скандал и даже отказывался платить. Позже к месту событий прибыли полицейские и, побеседовав с игроком проводили его к банкомату, чтобы он заплатил таксисту.

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