Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Пулишич был вынужденно заменен в первом тайме проигранного «Челси» матча АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

Футболист получил повреждение колена и на восстановление ему потребуются несколько недель.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за «синих» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.