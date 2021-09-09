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Пулишич получил травму в сборной США

08:36
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич получил травму в сборной США, сообщает Goal.

22-летний американец не смог доиграть до конца матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Гондураса (4:1). На 62-й минуте футболист покинул поле, заметно прихрамывая. Степень повреждения станет известна после возвращения в «Челси» из национальной команды.

В сезоне-2021/22 Пулишич провел 2 матча за «Челси», на его счету 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/usmnt-star-pulisic-forced-out-with-injury-in-second-half-of/wvx9pl151yh21tbhhhwcjoetj

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Иван Торопцев все материалы автора

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