Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич получил травму в сборной США, сообщает Goal.

22-летний американец не смог доиграть до конца матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Гондураса (4:1). На 62-й минуте футболист покинул поле, заметно прихрамывая. Степень повреждения станет известна после возвращения в «Челси» из национальной команды.

В сезоне-2021/22 Пулишич провел 2 матча за «Челси», на его счету 1 гол.