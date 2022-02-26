Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха перед финалом Кубка английской лиги против мерсисайдцев.

«Салах — невероятный футболист. В этом сезоне он среди лучших в АПЛ. Мне определенно есть чему поучиться у Мохамеда. Он — отличный бомбардир, делает много для того, чтобы много забивать, хотя некоторые люди даже не понимают этого.



Стиль игры «Ливерпуля» и умения футболистов этой команды усложняют для тебя ситуацию. «Ливерпуль» постоянно высоко прессингует, у них много физически сильных и быстрых игроков, опасных в атаке", — приводит Goal слова Пулишича.

Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится завтра, 27 февраля. Начало — в 19.30 (мск).