Пулишич может покинуть «Челси» ради «Атлетико»

Хавбек «Челси» Кристиан Пулишич этим летом может покинуть команду, сообщает Todofichajes.

По данным источника, 24-летним игроком интересуется «Атлетико». Мадридцы попытаются приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ футболист сыграл 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.