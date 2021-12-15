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«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Рюдигера

13:03
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«ПСЖ» ведет переговоры о переходе защитника «Челси» Антонио Рюдигер.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, несколько недель назад во Франции состоялась встреча между спортивным директором парижского клуба Леонардо и агентом и братом Рюдигера, Сахром Сенези. Окончательное решение пока не принято.

Контракт 28-летнего защитника с «Челси» истекает 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» является главным претендентом на подписание контракта с Рюдигером. Клуб хочет подписать его летом, когда он станет свободным агентом.

В сезоне-2021/22 немецкий футболист провел 21 матч за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cfbayern/status/1471048620103319553?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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