«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Рюдигера
13:03
«ПСЖ» ведет переговоры о переходе защитника «Челси» Антонио Рюдигер.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, несколько недель назад во Франции состоялась встреча между спортивным директором парижского клуба Леонардо и агентом и братом Рюдигера, Сахром Сенези. Окончательное решение пока не принято.
Контракт 28-летнего защитника с «Челси» истекает 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» является главным претендентом на подписание контракта с Рюдигером. Клуб хочет подписать его летом, когда он станет свободным агентом.
В сезоне-2021/22 немецкий футболист провел 21 матч за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/cfbayern/status/1471048620103319553?s=20
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