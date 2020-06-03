«ПСЖ» может приобрести Бельерина за 30 миллионов евро

«ПСЖ» может приобрести защитника «Арсенала» Эктора Бельерина в летнее трансферное окно, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, парижане уже начали вести переговоры по приобретению 25-летнего испанца. Сообщается, что сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Бельерин провел за «Арсенал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.