«ПСЖ» летом 2022 года хочет подписать Погба с зарплатой 30 миллионов евро в год

«ПСЖ» летом 2022 года может купить центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Independent.

По данным источника, парижане готовы предложить игроку 30 миллионов евро в год. Контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что следующим летом Погба может продолжить карьеру в «Реале». В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел за «МЮ» 42 матча, забил 6 голов и сделал 10 голевых передач. Стоимость игрока — 60 миллионов евро.