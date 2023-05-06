«ПСЖ» и «Ливерпуль» присматриваются к защитнику «Спортинга» Инасиу

«ПСЖ» и «Ливерпуль» заинтересованы в защитнике «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Le Parisien сообщает, что оба клуба хотят купить 21-летнего игрока, который оценивается клубом примерно в 45 миллионов евро. Парижский клуб еще не сделал предложения по его приобретению, а «красные» уже начали переговоры.

В сезоне-2022/23 Инасиу сыграл за «Спортинг» 48 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.