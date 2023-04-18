«ПСЖ» хочет подписать Кейна в летнее трансферное окно

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Le Parisien.

По информации источника, советник «ПСЖ» Луиш Кампуш считает переход 29-летнего англичанина одной из ключевых целей для клуба в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кейн провел 42 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.