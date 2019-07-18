"ПСЖ" - фаворит в борьбе за Роуза

"ПСЖ" возглавляет список клубов интересующихся защитником "Тоттенхэма" Дэнни Роузом, сообщает Sky Sports. По данным источника, английский клуб рассчитывает получить за 29-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

В завершившемся сезоне Роуз провел в составе "шпор" 37 матчей, в которых отдал 5 голевых передач.

Контракт Роуза с "Тоттенхэмом" будет действовать до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Футболистом также интересуется "Шальке".