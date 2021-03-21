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Прошла жеребьевка полуфинала Кубка Англии

21:11
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Прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии по футболу. Определились пары, победители которых встретятся в финале.

«Лестер» / «Мачнестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

«Челси» — «Манчестер Сити»

Полуфинальные матчи пройдут 17 и 18 апреля. Финал намечен на 15 мая.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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