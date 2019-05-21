Прощальный матч Компани пройдет 11 сентября с участием звезд АПЛ

Прощальный матч капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани пройдет 11 сентября на стадионе "Этихад", сообщает официальный сайт клуба. В нем встретятся звезды "Ман Сити" и звезды английской премьер-лиги.

Компани защищал цвета "Сити" в течение 11 сезонов, проведя в общей сложности 360 матчей и выиграв с клубом четыре чемпионата, два Кубка, два Суперкубка Англии и четыре Кубка лиги.

Компани объявил об уходе из клуба после завоевания трех национальных трофеев в сезоне-2018/19 и станет играющим тренером "Андерлехта".