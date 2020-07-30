Продажа «Ньюкасла» саудитам сорвалась

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers вышли из процесса покупки «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

Причиной этого стала позиция Английской премьер-лиги (АПЛ). Лигу смущает целый ряд проблем, решение которых находится вне спортивной плоскости. Ключевой из них является то, что власти Саудовской Аравии полностью заблокировали вещание на территории страны катарского телеканала beIN Sports, владеющего правами на трансляцию матчей АПЛ на всем Ближнем Востоке.

Нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли, владеющий клубом с 2007 года, договорился о продаже команды инвестиционному фонду, главой которого является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, за 300 миллионов фунтов стерлингов в середине апреля. Тогда же были подписаны юридически обязывающие документы, а Майк Эшли получил задаток в размере 5 процентов от стоимости сделки. По условиям соглашения 80 процентов акций должны перейти под контроль PIF, а оставшиеся 20 процентов — достаться британским предпринимателям братьям Дэвиду и Саймону Рубенам.