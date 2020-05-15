Продажа «Ньюкасла» под угрозой. Фонд из Саудовской Аравии заинтересовался «Ромой»

Сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии находится под угрозой, сообщает Mirror.

По информации источника, дело в том, что с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом из Саудовской Аравии, возглавляющим консорциум, связался президент «Ромы» Джеймс Палотта, который пытается продать итальянский клуб. Американский бизнесмен, зная, что в продаже «Ньюкасла» возникли трудности, воспользовался услугами банка Goldman Sachs, чтобы предложить бен Салману оформить сделку.

В данный момент «Ньюкасл» столкнулся с задержкой в одобрении заявки на приобретение клуба бен Салманом за 300 миллионов фунтов. Несмотря на то, что все необходимые документы были поданы в регистрационную палату более месяца назад, процесс находится на паузе.