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«Приятно, что мой гол стал важным». Фред — о победе «МЮ» над «Кристал Пэлас»

Фред прокомментировал победу «МЮ» над «Кристал Пэлас»
07:46
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Всегда здорово забить гол, но мы выиграли со счетом 1:0, так что приятно, что мой мяч стал важным. Конечно, прежде всего, победа помогает команде. Это было хорошее выступление, мы играли очень хорошо. Поскольку это первая игра с нашим новым тренером, для нас важно, чтобы мы продолжали работать день за днем и были готовы к следующей игре», — приводит слова Фреда официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» с 24 очками занимает шестое место втаблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 16 очками — на 13-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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