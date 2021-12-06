Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Всегда здорово забить гол, но мы выиграли со счетом 1:0, так что приятно, что мой мяч стал важным. Конечно, прежде всего, победа помогает команде. Это было хорошее выступление, мы играли очень хорошо. Поскольку это первая игра с нашим новым тренером, для нас важно, чтобы мы продолжали работать день за днем и были готовы к следующей игре», — приводит слова Фреда официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» с 24 очками занимает шестое место втаблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 16 очками — на 13-й строчке.