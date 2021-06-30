Привлекший интерес «Ливерпуля» полузащитник Баумгартнер заявил, что не собирается уходить из «Хоффенхайма»
Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер заявил, что не собирается уходить из команды этим летом.
«Мой план — выступать за «Хоффенхайм» в следующем сезоне. Я продлил контракт с клубом в марте, потому что хотел остаться здесь. Я уверен, что в «Хоффенхайме» у меня есть лучшие возможности для развития, а для меня это игра на высоком уровне с возможностью дальнейшего роста», — приводит Goal слова Баумгартнера.
В сезоне-2020/21 Баумгартнер провел 41 матч за «Хоффенхайм», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего австрийца в 22 миллиона евро. 17 июня сообщалось, что футболистом интересуется «Ливерпуль».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/liverpool-and-manchester-united-linked-baumgartner-reaffirms/2pplxdvxmhqn1cvzo9sdhqquq
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю