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Привлекший интерес «Ливерпуля» полузащитник Баумгартнер заявил, что не собирается уходить из «Хоффенхайма»

13:47
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Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер заявил, что не собирается уходить из команды этим летом.

«Мой план — выступать за «Хоффенхайм» в следующем сезоне. Я продлил контракт с клубом в марте, потому что хотел остаться здесь. Я уверен, что в «Хоффенхайме» у меня есть лучшие возможности для развития, а для меня это игра на высоком уровне с возможностью дальнейшего роста», — приводит Goal слова Баумгартнера.

В сезоне-2020/21 Баумгартнер провел 41 матч за «Хоффенхайм», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего австрийца в 22 миллиона евро. 17 июня сообщалось, что футболистом интересуется «Ливерпуль».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/liverpool-and-manchester-united-linked-baumgartner-reaffirms/2pplxdvxmhqn1cvzo9sdhqquq

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Иван Торопцев все материалы автора

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