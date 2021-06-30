Привлекший интерес «Ливерпуля» полузащитник Баумгартнер заявил, что не собирается уходить из «Хоффенхайма»

Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер заявил, что не собирается уходить из команды этим летом.

«Мой план — выступать за «Хоффенхайм» в следующем сезоне. Я продлил контракт с клубом в марте, потому что хотел остаться здесь. Я уверен, что в «Хоффенхайме» у меня есть лучшие возможности для развития, а для меня это игра на высоком уровне с возможностью дальнейшего роста», — приводит Goal слова Баумгартнера.

В сезоне-2020/21 Баумгартнер провел 41 матч за «Хоффенхайм», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего австрийца в 22 миллиона евро. 17 июня сообщалось, что футболистом интересуется «Ливерпуль».