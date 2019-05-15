Принц Уильям призвал футбольных фанатов чаще говорить о своих психических проблемах

Президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям призвал футбольных фанатов, особенно мужчин, не стесняться рассказывать о своих психических проблемах, сообщает AP. Футбольная ассоциация заключила партнерское соглашение с королевским фондом Уильяма и объявила о старте инициативы Heads Up, призывающей людей говорить о проблемах с умственным здоровьем.

Во время речи на "Уэмбли" принц Уильям объяснил, что мужчинам часто сложно говорить о своих психически проблемах. По его мненю, этот вопрос не стоит замалчивать, и проблемы с психикой сродни переломам рук или ног.