Принц Уильям обратился к Саутгейту после ухода в отставку с поста тренера сборной Англии
Принц Уильям прокомментировал уход в отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
«Гарет, хочу сказать тебе спасибо — не как президент Футбольной ассоциации Англии, но как болельщик национальной сборной. Спасибо тебе за то, что создал команду, которая в 2024-м стоит в одном ряду с самыми лучшими в мире», — написал принц Уэльский на своей странице в соцсети X.
Принц Уильям поблагодарил Саутгейта за проявление скромности, терпения и лидерства в условиях давления.
«И спасибо тебе за то, что всегда был на высоте. Ты должен быть невероятно горд своими достижениями», — написал он.
Саутгейт решил покинуть пост по собственному желанию.
53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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7
|Ньюкасл
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8
|МЮ
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9
|Вест Хэм
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10
|Кр. Пэлас
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|0
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0-0
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14
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
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|0
|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -