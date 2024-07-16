Принц Уильям обратился к Саутгейту после ухода в отставку с поста тренера сборной Англии

Принц Уильям прокомментировал уход в отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Гарет, хочу сказать тебе спасибо — не как президент Футбольной ассоциации Англии, но как болельщик национальной сборной. Спасибо тебе за то, что создал команду, которая в 2024-м стоит в одном ряду с самыми лучшими в мире», — написал принц Уэльский на своей странице в соцсети X.

Принц Уильям поблагодарил Саутгейта за проявление скромности, терпения и лидерства в условиях давления.

«И спасибо тебе за то, что всегда был на высоте. Ты должен быть невероятно горд своими достижениями», — написал он.

Саутгейт решил покинуть пост по собственному желанию.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.