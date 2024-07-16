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Сегодня, 17:29

Принц Уильям обратился к Саутгейту после ухода в отставку с поста тренера сборной Англии

Руслан Минаев
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Принц Уильям прокомментировал уход в отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Гарет, хочу сказать тебе спасибо — не как президент Футбольной ассоциации Англии, но как болельщик национальной сборной. Спасибо тебе за то, что создал команду, которая в 2024-м стоит в одном ряду с самыми лучшими в мире», — написал принц Уэльский на своей странице в соцсети X.

Принц Уильям поблагодарил Саутгейта за проявление скромности, терпения и лидерства в условиях давления.

«И спасибо тебе за то, что всегда был на высоте. Ты должен быть невероятно горд своими достижениями», — написал он.

 
Гарет Саутгейт. Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной

Саутгейт решил покинуть пост по собственному желанию.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Принц Уильям
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