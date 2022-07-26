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Сегодня, 20:05

Президентом английской премьер-лиги впервые стала женщина

Иван Шитик
Корреспондент
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Английская премьер-лига впервые в своей истории назначила своим президентом женщину, доверив эту роль Элисон Бриттен, сообщает BBC.

57-летняя Бриттен сменит Питера Маккормака, который с прошлого года возглавлял АПЛ на временной основе.

В Британии Бриттен прежде всего известна своей работой в банковской сфере. Она занимала руководящие посты в Lloyds Banking Group и Santander UK. Также бизнесвумен имела отношение к компаниям Whitbread, которая управляет отелями и ресторанами, и Dunelm, которая производит мебель для дома.

Добавим, кандидатура Бриттен была единодушно поддержана всеми 20 клубами АПЛ.

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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
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 - : -
6.08 19:30
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 - : -
7.08 16:00
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