Президентом английской премьер-лиги впервые стала женщина

Английская премьер-лига впервые в своей истории назначила своим президентом женщину, доверив эту роль Элисон Бриттен, сообщает BBC.

57-летняя Бриттен сменит Питера Маккормака, который с прошлого года возглавлял АПЛ на временной основе.

В Британии Бриттен прежде всего известна своей работой в банковской сфере. Она занимала руководящие посты в Lloyds Banking Group и Santander UK. Также бизнесвумен имела отношение к компаниям Whitbread, которая управляет отелями и ресторанами, и Dunelm, которая производит мебель для дома.

Добавим, кандидатура Бриттен была единодушно поддержана всеми 20 клубами АПЛ.