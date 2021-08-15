Президент Руанды раскритиковал «Арсенал» за поражение от «Брентфорда»

Президент Руанды и болельщик «Арсенала» Поль Кагаме отреагировал на поражение «канониров» от «Брентфорда» (0:2) в 1-м туре АПЛ.

«Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно стоить с целью побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Когда мы проигрываем, это не должно восприниматься, как ожидаемое событие. Я уверен, мы все знаем, на чьи плечи ложится самая тяжелая ноша. Надеюсь, они тоже знают и принимают это», — написал у себя в Twitter Кагаме.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose...it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

«Брентфорд» в матче с «Арсеналом» одержал свою первую победу в высшем футбольном дивизионе Англии за 74 года.