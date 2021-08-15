Президент Руанды раскритиковал «Арсенал» за поражение от «Брентфорда»
Президент Руанды и болельщик «Арсенала» Поль Кагаме отреагировал на поражение «канониров» от «Брентфорда» (0:2) в 1-м туре АПЛ.
«Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно стоить с целью побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Когда мы проигрываем, это не должно восприниматься, как ожидаемое событие. Я уверен, мы все знаем, на чьи плечи ложится самая тяжелая ноша. Надеюсь, они тоже знают и принимают это», — написал у себя в Twitter Кагаме.
We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose...it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End— Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021
«Брентфорд» в матче с «Арсеналом» одержал свою первую победу в высшем футбольном дивизионе Англии за 74 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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