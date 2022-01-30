«Ривер Плейт» подтвердил переход Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити»

Президент «Ривер Плейт» Хорхе Брито прокомментировал информацию о переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити».

«Ривер Плейт» договорился с «Манчестер Сити» о переходе Альвареса, — приводит слова Брито журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Сделка согласована. Хулиан останется у нас в аренде до 7 июля".

В минувшем чемпионате Аргентины 21-летний аргентинец забил 18 мячей в 20 матчах за «Ривер Плейт» и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Альвареса 18,5 миллиона евро с учетом бонусов и налогов.