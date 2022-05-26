Президент «Ливерпуля»: «Клопп был бы блестящим гендиректором, где бы он ни оказался»

Президент «Ливерпуля» Том Вернер поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе. По его мнению, 54-летний немец мог бы работать генеральным директором.

«Недавно я разговаривал с генеральным директором немецкой компании и рассказывал ему о таланте Юргена, — приводит слова Вернера AS со ссылкой на The Athletic. — Клопп был бы блестящим генеральным директором, где бы он ни оказался. Он отличный стратег и очень хорошо обращается с игроками. Но характер у него теплый и приветливый. Он добрый и скромный, у него тонкое чувство юмора».

По итогам сезона-2021/22 «Ливерпуль» выиграл кубок Англии и кубок лиги, а также занял второе место в английской премьер-лиге.

Также мерсисайды вышли в финале Лиги чемпионов, где встретятся с «Реалом». Матч состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.